Фото «грозы-красоты» в небе над Ростовом покорили сеть

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Пользователи восхищаются снимками разрушительной стихии.

В небе над Ростовом накануне, 30 июня, громыхал гром, а город периодически освещали молнии. Всё это произошло после разрушительного урагана, который прошёлся по донской столице и округе. Стихия наделала бед местным жителям. Многие жаловались, что сильный ветер повалил несколько деревьев и сорвал фрагменты кровли с домов.

Несмотря на то, что дождя ростовчане так и не увидели, им удалось запечатлеть удивительные пейзажи «грозы-красоты» в ночном небе. Сотни горожан опубликовали в местном сегменте соцсетей снимки, где показали, что происходило минувшей ночью в Ростове. Красочные фото покорили сеть, где пользователи отметили что, природа является лучшим художником.

Ранее мы писали, что жители Коми опубликовали в соцсетях молнии странных форм. Очевидцы данного явления признаются, что надолго запомнят этот день.