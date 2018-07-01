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В Зеленоградске туристы нашли на пляже мёртвого тюленя

Сегодня, 16:02

Тушка морского обитателя начала вонять и гнить, а запах мертвечины отпугивает даже хищных птиц.

 В Зеленоградске туристы нашли на пляже мёртвого тюленя. Неприятное явление стало достоянием общества. Берег моря усыпан неизвестными стройматериалами, а тело погибшего тюленя не вызывает у ответственных служб желания навести порядок. Защитники животных уверены, что дети после подобных «пейзажей» могут получить шок и непонимание ситуации, почему морской тюлень лежит на песке. Тушу мёртвого животного туристы обнаружили на берегу в субботу, 30 июня. Тюлень лежал недалеко от спуска к морю.

«Ещё немного, и начнёт гнить и вонять», - отметил турист.

Экологи обеспокоены проблемой выброса тюленей на сушу, поскольку ежегодно тысячи животных гибнут в морях и океанах. Причины разные - вплоть до массового истребления животных. Например, деятельность человека не всегда позитивно сказывается на жителях морских глубин.

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