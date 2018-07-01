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В Тверской области почернела река Молога

Сегодня, 12:07

Ужасающие кадры загрязненной воды возмутили местных жителей.

Молога - это река, протекающая в трех областях России (Тверской, Новгородской и Вологодской). Впадает в Весьегонский плёс Рыбинского водохранилища на Волге. По последней информации, река очень сильно загрязнена. Ее вода почернела, без преувеличения. Местные жители обеспокоены ситуацией, поскольку массово используют речную воду для нужд домохозяйств, ею поят животных и используют для нужд.

По словам очевидцев, водоем «пахнет» канализацией и не привлекает даже диких зверей свои ароматом. Эксперты, после длительного анализа полученной информации, решились предположить, что это действительно результат слива неочищенных стоков из канализации. На данный момент вопросом загрязнения в Тверской области заинтересовались чиновники.

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