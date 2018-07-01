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Брянск под страшной угрозой от опасного растения

Сегодня, 10:42

К городам подбираются представители флоры и фауны, которых ранее там никогда не было. Не все из них относятся к безвредным.

В частности, Брянск сейчас под страшной угрозой от опасного растения. И в городе, и по всей области в огромном количестве появился монстр-борщевик.

Эти гигантские растения, у которых шапки соцветий имеют белый цвет, освоили уже многие территории. Особенно им нравится расти вдоль дорог или на участках заброшенных дач или огородов. Большое количество этого опасного растения, напавшего на Брянск, отмечается и в старом аэропорту.

Сейчас большие заросли борщевика добрались до парка «Соловьи», что представляет серьёзную опасность для детей и людей, чьё здоровье ослаблено.

Человек при столкновении с борщевиком может получить очень сильные фотохимические ожоги. Чтобы их залечить, потребуется несколько недель. Волдыри могут продержаться и до полугода. После некоторых из них остаются большие рубцы.

Помимо того, у этого растения «способность» вызывать аллергию с крайне тяжёлыми последствиями. Она может привести к удушью и даже к слепоте.

Ранее борщевик произрастал только на Кавказе. Затем, по указанию Сталина его стали разводить по всему СССР и использовать на корм скоту. Когда колхозы развалились, растения стали разрастаться бесконтрольно. А сейчас под их атакой уже и города, в том числе – Брянск.

 Как власти думают бороться с этой напастью, неизвестно.

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