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На востоке Москвы концентрация сероводорода превысила норму в пять раз

Сегодня, 09:03

Эксперты рекомендуют москвичам воздержаться от долгих прогулок и держать окна в квартирах закрытыми.

На востоке Москвы вновь зафиксировали превышение предельно допустимых показателей загрязнения воздуха. Концентрация сероводорода в районе Новокосино превысила норму в пять раз. Как сообщает «Мосэкомониторинг», наибольшие показатели наблюдались 30 июня в 23:00. Тогда уровень концентрации составил 0,044 мг/м3.

Как известно, предельно допустимая норма составляет для городских кварталов 0,008 мг/м3. В таком случае начинает ощущаться неприятный запах. Таким образом, норма была превышена в 5,5 раза. Данные переданы сотрудниками со станции экомониторинга «Новокосино». В зону её ответственности входят мусоросжигательный завод в Руднево и пруды «Мосводоканала».

Последний раз о превышении концентрации сероводорода в Москве говорили в конце мая. Тогда было зафиксировано превышение предельно допустимой нормы в 3,5 раза.

Ранее мы писали, что эксперты назвали регионы России с самой грязной питьевой водой. Сотрудники Роспотребнадзора изучили ситуацию в разных уголках страны.

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