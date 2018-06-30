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Роспотребнадзор: Все пляжи в Пензе смертельно опасны

Сегодня, 17:41

Вода не соответствует всем установленным нормам, будучи переполненной опасными бактериями.

Об этом сообщили в Пензе в местном управлении Роспотребнадзора. Ведомство изучило все пляжи и водоёмы в городе и пришли к выводу, что по состоянию на 21 июня они смертельно опасны. В ряде мест вода не соответствует нормативам по биологическому составу, а в остальных местах вода не соответствует по химическому составу.

Были также случаи выявления содержания в водоёмах общих калиформных и термотолерантных калиформных бактерий. В районе Сельскохозяйственной академии, например, отмечается сильное превышение железа и живых организмов. В Реке Вядь и Суре нашли много марганца и те же указанные бактерии.

Из-за этого, как предупреждают в Роспотребнадзоре, в соответствие с нормами безопасности, купаться в Пензе очень опасно. Лучше воздержаться от похода на пляжи и водоёма, а при проблемах со здоровьем после купания – сразу же обращаться к врачу.

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