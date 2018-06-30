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В Нальчике просят огородить детскую площадку от мусорных баков

Сегодня, 16:22

Неравнодушный к детским судьбам житель Нальчика обратился к горожанам в социальной сети.

В одной местной группе в соцсети горожанин, проживающий на улице Ашурова, 14, обратился к согражданам за помощью. Мужчина просит огородить детскую площадку от мусорных баков на его улице, поскольку они стоят прямо у детской площадки. Он уточнил, что рядом с домом есть качели и выход к детскому парку, к которым вплотную стоят семь мусорных баков.

Житель Нальчика рассказывает, что от «зловонных баков» он пытался избавиться сам, после того, как администрация не отреагировала на его обращение. Мужчина поставил ограждение, которое в скором времени демонтировали из-за «несоответствия установки общему виду двора».

Он просит неравнодушных родителей помочь ему в непростой борьбе за нормальный двор. Дети, по его мнению, не должны страдать от вони, которая доносится от баков.

Многие пользователи поддержали мужчину, но с грустью подытожили, что такая ситуация характерна для многих дворов Нальчика.

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