Ядовитые змеи появились в Ингушетии у водоемов

Сегодня, 15:26

Громадные змеи ядовиты и опасны для людей. Пресмыкающиеся были замечены рыбаками. Из-за нестерпимой жары змеи направились к водоемам.

Длина змей, которые появились в Ингушетии у водоемов, по словам очевидцев, от 1 до 4 метров. Специалисты предупреждают, что в это время рептилии проявляют агрессию и становятся смертельно опасными для людей, ведь они весьма ядовитые.

В республике срочно образована комиссия и группы по отлову змей. Власти Ингушетии призывают людей не быть беспечными. Не отпускать детей одних купаться к рекам и озерам.

Если на пути встретится змея, ни в коем случае не стоит ловить её самостоятельно, а следует вызывать МЧС, при крайней необходимости, в случае укуса - скорую помощь.