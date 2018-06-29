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Под Костромой рыбаков напугало странное существо

Сегодня, 15:10

Люди, проживающие в Буе, выловили настоящее чудище. Теперь местные боятся купаться в этом водоеме.

Под Костромой, как оказалось, рыбаков напугало странное существо, похожее на динозавра и немного на крокодила. Фото с чудищем добавили в сеть, где снимок начали обсуждать местные жители. Один пользователь предположил, что это мутант, который появился после скрещивания крокодила и рыбы. Пользователи с сожалением отметили, что в Буях водоемы «запустили».

Но заядлые рыбаки опровергли страшную версию - оказалось, что это тритон, который занесен в Красную книгу. Во время брачного периода тритоны меняют свой облик у них появляется страшный гребень, которого в повседневной жизни никогда не видишь.

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