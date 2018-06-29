Травящий горожан желто-ядовитый туман окутал Нальчик

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Житель Кабардино-Балкарии снял на видео выброс отходов на гидрометаллургическом заводе, ежедневно подводящем экологическую ситуацию в регионе на порог катастрофы.

Желто-ядовитый туман окутал Нальчик в результате работы местного гидрометаллургического завода. Травящий горожан смог отчетливо виднеется на фоне ясного неба. Неблагоприятная экологическая обстановка не на шутку возмутила местных жителей, ведь регион не первый год славится высоким уровнем онкобольных жителей.

Активисты призывают обитателей Кабардино-Балкарии добиваться закрытия смертоносного предприятия, если они хотят жить.