Сотню мертвых акул нашли на гавайском берегу

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В городе Гонолилу, на местном пляже рабочий обнаружил такую «находку». Мужчина сразу сообщил об увиденном в соответствующий департамент.

Представители департамента действительно подтвердили, что на гавайском берегу нашли сотню мертвых акул. Выводки акулы-молота не могут находиться без движения, ведь таким образом они дышат даже пару минут в сетях могут сыграть с водными представителями злую шутку.

Эксперты считают, что ресторан у берега причастен к данному инциденту. Они считают, что именно сотрудники ресторана выбросили застрявших акулят на пляж.

Майк Гэббэрд, сенатор Гавайи давно хочет ужесточить законы, связанные с ловлей акул и после случившегося хочет добиться результата до 2019 года. Для коренных гавайцев акула это божество, в которое реинкарнируется погибший член семьи.