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Саратов превращают в огромную свалку

Сегодня, 12:30

Жители микрорайона «Изумрудный» шокированы горами мусора, которые образовались у них под окнами. После многочисленных обращений в государственные службы ничего не изменилось.

В поселке Юбилейный считают свою ситуацию под окнами «не совсем плачевной», поскольку в овраге, недалеко от их домов, действительно ужасное зрелище – рядом находится лес, в котором проживают лисы и зайцы, а с такой экологической катастрофой животным не выжить. Местные говорят, что Саратов превращают в огромную свалку.

Также горожане считают это место опасным для прогулок, поскольку не раз замечали куски арматуры, провода и гвозди. Несанкционированные свалки приводят к появлению грызунов, которые являются переносчиками инфекционных заболеваний.

Свалку, по мнению жителей поселка, свозят ИП на КамАЗах, которые занимаются строительными работами.

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