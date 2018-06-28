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В Ленинградской области в речку выбрасывают навоз со свинофермы

Сегодня, 18:41

Местные жители поселка жалуются – от воды ужасный запах и рыба начала массово всплывать. Всему виной заводы, которые сливают грязь в водоем.

 В Ленинградской области в речку Войтоловку выбрасывают навоз со свинофермы «Идаванг агро», а также мусор с очистного предприятия «Восточный». На беспредел никак не реагируют местные власти, хотя река является действительно немаловажной. Через несколько рек, в том числе и Войтоловку, вода идет прямо в Неву, то есть со всем своим мусором реки передают эстафету одной из главных в России. Жители делятся, что война за реку идет давно, с 2012 года каждый летний сезон. Вспоминают былые времена прошлого столетия, как в 90-х купались в чистейшей воде и спокойно ловили рыбу. Сейчас же – вонючая вода и умирающая рыба, которую выбрасывает на берег. Или же попросту поднимается брюхом вверх и разлагается на солнце.

Администрация не желает общаться с журналистами, комментировать ситуацию и уж точно решать проблему с рекой.

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