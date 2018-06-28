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В Ростовской области нашли котенка с пятью ушами

Сегодня, 18:28

Девушка подобрала малыша у себя во дворе и решила приютить. Однако дома, поближе рассмотрев кота, увидела интересную аномалию.

В городе Волгодонск Ростовской области на улице Ленина нашли котенка с пятью ушами. Как рассказала Людмила, по дополнительному ушку в основных двух и одно на щеке. Однако, может быть и больше – жительница собирается отнести кота к ветеринару на осмотр.

Как стало известно, котенок вряд ли со двора – он не похож на местных новорожденных животных, значит кто-то подбросил. Ему уже дали имя – в честь героини фильма «Людей Икс» Джина. Теперь ищут ей нового хозяина, однако забрать должны сразу двоих из семейства кошачьих. За нестандартным малышом ухаживает кошка Ника, которая слишком привязана к нему.

Аномалии у животных сейчас - не особо редкий случай. Зависит от зачатия, не участвовали ли родственники или смесь пород, которая невозможна. Также экология и жизнь до и во время беременности животного. Но такая мутация с ушами – редкость. Последний раз с таким сталкивались в Воронеже, хозяином стал ученый Владимир, специализировавшийся в этой сфере.

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