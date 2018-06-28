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Генпрокуратура: Токсичные отходы угрожают жизни миллионов россиян

Сегодня, 11:18

По оценке специалистов на каждого жителя России приходится 205 тонн бытовых отходов, которые хранятся на полигонах, не отвечающим современным требованиям и нуждаются в экстренной утилизации.

Генпрокуратура РФ, устами заместителя контролирующего ведомства Александра Буксмана заявила, что токсичные отходы угрожают жизни и здоровью десятков миллионов россиян. Такая ситуация наблюдается не только в мегаполисах, но и на территориях ряда городов и поселков. По оценке специалистов, в настоящее время в стране находится более 30 миллиардов тонн необработанных отходов. Если к этому добавить ежегодный прирост в четыре миллиарда тонн, то экологическая обстановка становится катастрофической.

В период распада Советского союза большинство полигонов были переведены в частные руки. Хозяева мусорных свалок, наживаясь на приемке городского мусора, не делали ничего, чтобы утилизировать его, проводить рекультивацию и строить соответствующие предприятия, которые давно работают во всем мире. Кроме того, количество несанкционированных свалок в российских регионах, составляет не менее четверти общей площади полигонов бытовых отходов.

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