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Норвежские ученые предсказали климатическую катастрофу в России

Сегодня, 08:23

Исследователей привлекло изменение в Баренцовом море. По мнению ученых, данное изменение в системе станет губительным фактором для экосистем.

Норвежские ученые из Тромсе выявили, что показатели Баренцева моря теряют арктические признаки. Они предполагают, что море станет частью атлантической климатической системы и повлечет за собой необратимые последствия будет нанесен вред экосистеме, в частности рыбе, которую добывают в промышленных масштабах, а также животным. Таким образом, ученые предсказали, что климатическую катастрофу в России не избежать.

В Баренцевом море есть два региона, которые имеют как ледовые экосистемы на севере, так и атлантические условия на юге, поскольку море снабжается как пресными, так и солеными водами. Но такое разделение совсем скоро станет неактуальным, поскольку воды отступают к северу. Причиной этому стало нарушение разделения водного слоя, поскольку снизился уровень пресной воды. Это, по словам ученых, происходит из-за недостатка талой воды. Данную проблему ученые связывают с глобальным потеплением в Арктике.

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