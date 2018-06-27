VistaNews.ru


В ивановском зоопарке пропала говорящая майна

Сегодня, 17:11

Птица является любимицей в зоопарке, так как легко идет на контакт с людьми. Эти птицы и на свободе отлично уживаются с человеком.

В ивановском зоопарке пропала говорящая майна. Ее любимым словом было «Кирилл», которое она и произносила.

Майны – птицы семейства скворцовых, но в отличии от их родственников они прыгают, а не ходят по улицам. Также у них желтые клювы, лапы и обводка вокруг глаз. Размером они тоже больше скворцов – примерно 25 сантиметров.

Работники зоопарка очень просят людей, которые видели или заметят священную майну, пускай позвонят по номеру: 300-958.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Московском зоопарке построят новый пешеходный мост

В американском зоопарке у львицы выросла грива

В зоопарке Ростова пополнение в лице шести ягнят-муфлонов

Главное за неделю

Салах уйдет из египетской сборной из-за политических игр

Форварда сборной Египта пригласили на встречу с чеченским лидером. Ближайшее окружение футболиста обсуждает его возможный выход...

Гонщица Мара Багдасарян срочно продает свой Mercedes за 7,5 млн рублей

Знаменитая московская гонщица Мара Багдасарян объявила о том, что продает свой...

«Портал в другой мир или кокон Чужого»: Загадочный объект вырос в стене из ниоткуда

Мерзкое образование на стене пугает женщину, которая не пускает в комнату...

Каравай смерти: Жителей России травят таинственными добавками в хлебе

Опасные вещества также провоцируют ожирение и рак....

Рыбаки выловили с берега в Техасе гигантскую акулу-людоеда

Огромный морской хищник поджидал в проливе Сан-Луис толпы детей и взрослых,...

Рекомендуем