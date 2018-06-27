Сегодня, 17:11

Птица является любимицей в зоопарке, так как легко идет на контакт с людьми. Эти птицы и на свободе отлично уживаются с человеком.

В ивановском зоопарке пропала говорящая майна. Ее любимым словом было «Кирилл», которое она и произносила.

Майны – птицы семейства скворцовых, но в отличии от их родственников они прыгают, а не ходят по улицам. Также у них желтые клювы, лапы и обводка вокруг глаз. Размером они тоже больше скворцов – примерно 25 сантиметров.

Работники зоопарка очень просят людей, которые видели или заметят священную майну, пускай позвонят по номеру: 300-958.