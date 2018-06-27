Нильский крокодил переехал из Смоленска в Белгород

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Данный вид пресмыкающихся является самым крупным в Африке, и вторым по величине во всем мире.

Молодой нильский крокодил переехал из мини-зоопарка Смоленска в Белгород. Как сообщает директор зоопарка, сейчас подыскивается ему опекун. Он обязательно найдется, но дело это непростое – с ним нужно много «морочиться».

Крокодил не старше четырех лет и уже достиг полутора метров в длину. Этот вид в обычной среде может дойти и до пяти метров, но в России не тот климат.

Посетители зоопарка уже могут познакомиться с нильским крокодилом. А также и с другими новыми постояльцами: самкой пумы, плащеносными ящерицами и беличей саймири.