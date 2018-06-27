В Екатеринбурге снесут полусферу в пруду, которая загрязняет воду

Сегодня, 16:19

Хоть и прошло уже несколько судебных разбирательств, никто точно не может назвать хозяина «судна». Однако повестки отправляются Андрею Горнадуду.

Мужчина, которого обвиняют в постройке незаконно объекта в Городском пруду, ни разу не явился на суд. Но пытались защитить здание или яхту (никто точно не может объяснить, что это) строительная компания «Лаванг» в лице Екатерины Грудциной. Как бы та не пыталась, но в Екатеринбурге все же снесут полусферу, которая загрязняет воду. Это доказали судебные эксперты.

Суд постановил убрать полусферу в течение 30 дней, на что Грудцина подала апелляцию, где якобы это приватное маломерное судно и построено по закону. Хотя ранее на суде уверяла, это кафе для посетителей пруда.

К слову, девушка на последний суд не явилась, но ей и компании это не помогло бы – здание будут демонтировать.