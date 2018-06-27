В Дагестане назревает новый «мусорный скандал»

Бездействием властей заинтересовались федеральные каналы, которые проведут инспекцию на свалке под Дербентом.
Активисты проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» обеспокоены обострением ситуации в Дагестане, поскольку вопросом здоровья и безопасности людей никто не интересуется. В социальных сетях стартовала акция в поддержку приезда проверяющих из столицы. Главной целью местные жители называют необходимость «закончить беспредел». Судя по характеру сообщений юзеров, назревает новый «мусорный скандал».
Однако нашлись и те кто не верит, что приедут федеральные каналы и наведут порядок в Дагестане благодаря всеобщей огласке ситуации.