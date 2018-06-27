В Дагестане назревает новый «мусорный скандал»

Сегодня, 15:02

Бездействием властей заинтересовались федеральные каналы, которые проведут инспекцию на свалке под Дербентом.

Активисты проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» обеспокоены обострением ситуации в Дагестане, поскольку вопросом здоровья и безопасности людей никто не интересуется. В социальных сетях стартовала акция в поддержку приезда проверяющих из столицы. Главной целью местные жители называют необходимость «закончить беспредел». Судя по характеру сообщений юзеров, назревает новый «мусорный скандал».

«Давно пора. Город утопает в мусоре», «На набережную тоже пусть спустятся к канализационным трубам», «На карьер!!! Срочно на карьер их!!!», - пишут в комментариях встревоженные люди.

Однако нашлись и те кто не верит, что приедут федеральные каналы и наведут порядок в Дагестане благодаря всеобщей огласке ситуации.

«Люди вы реально глупы, да все все знают и про дороги и про беспредел им нужно снять то что им выгодно это просто рабочий визит, что вы тут радуетесь», - написал мужчина, после чего его страница в социальной сети быстро исчезла.