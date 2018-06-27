В озеро Уткуль запускают мальков для восстановления популяции рыбы

Сегодня, 13:40

Алтайское озеро Уткуль – не только красивое место для отдыха на берегу. Рыбаки тоже облюбовали его воды.

Раньше не жаловались на улов ни местные рыбаки, ни приезжие. Но, как и во многих других местах, Уткуль стал приходить в упадок – из-за зарастания сорной травой, заиливания популяция рыбы сильно сократилась. Вносят свою лепту в процесс уничтожения рыбы и браконьеры. Также в качестве причин уменьшения количества рыбы в озере можно назвать глобальное потепление климата (летняя жара убийственна для мальков) и отравление рыбы химикатами.

Активисты клуба «Подводные охотники» проводят мероприятия по восстановлению популяции рыбы. Вначале они расчистили берега, убрали установленные под водой сети, а потом объявили сбор средств на зарыбление. Люди откликнулись, и собранных денег хватило на то, чтобы закупить и выпустить в Уткуль 237 кг мальков карпа, толстолобика и белого амура. Сейчас мальков успешно запускают в озеро.

Рыбнадзор подключился к этому доброму делу: обещал помочь в составлении научного обоснования, достаточно ли корма для такого количества рыбы. Для составления такого заключения привлекли специалистов из новосибирского института. Помощь доброму начинанию также оказывает депутат Государственной думы Александр Прокопьев.