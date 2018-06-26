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В Екатеринбурге из реки выловили велосипед, урну и тележки

Сегодня, 16:39

В Екатеринбурге из реки можно выловить помимо рыбы много интересного. Например, за последний месяц из реки Исеть выловили тележки из супермаркета, велосипед и урну.

Такой «улов» продемонстрировали при расчистке реки в районе улицы Декабристов. Работу эту проводили по требованию местных экологов. Активисты общественной организации «Гражданский патруль» давно занимаются обследованием состояния водоемов Екатеринбурга. Они требуют от властей города убирать железобетонные конструкции, покрышки, бытовой мусор, баннеры и другие вещи, которые портят вид и вредят экологии.

Пока расчищен участок реки Исеть в районе моста по улице Декабристов, возле ледовой арены и музея «Россия - моя история».

По требованию активистов мэрия приняла программу "Экология и охрана окружающей среды в Екатеринбурге". Согласно ей еще предстоит расчистка русла реки в центре города, на Химмаше и Уктусе. Поэтому общественники приглашают всех неравнодушных поработать волонтерами на обследовании состояния и расчистке главной реки города.

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