Результаты анализов подтвердили загрязнение Каменки фекалиями

Сегодня, 12:20

Во Владимирской области граждане обратились в государственную службу, совершающую контроль над состоянием водоемов. Ведомство отреагировало на обращение жителей Владимирской области, и теперь могут предоставить результаты анализов.

Роспотребназдор провел экспертизу Каменки и подтвердил загрязнение реки фекалиями. Результаты анализов также получены с шести участков водоема.

Сегодня ведомство сообщило о показателях микробиологических норм. Оказалось, что водоем соответствует нормам только в трех точках: с. Кибол, городской пляж и ул. Коровники (д. 36-38).

Но другие показатели у реки Каменка в точках плотины «Турцентр», ЖК «Жемчужина» и у Васильевского монастыря значительно превышают нормы (в 70 раз), а это свидетельствует о фекальном загрязнении в данных местах реки Каменка.