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В США собирают базу ДНК для борьбы с незаконной вырубкой деревьев

Сегодня, 18:45

Браконьерам в США станет жить намного хуже. Ведь правительство планирует создать базу ДНК, в которой будут занесены определенные виды деревьев.

Доверенным лицом, собирающим образцы уникальных видов деревьев, стать нелегко. Сначала нужно пройти онлайн-обучение, затем проверка знаний (тестовое задание). В США собирают базу ДНК для борьбы с незаконной вырубкой деревьев, поскольку такой опыт посчитали целесообразным позаимствовать из криминалистики. Если ученик пройдет все этапы подготовки к ответственной работе, ему дают доступ к мобильному приложению и все должностные инструкции.

В Голландии этот метод давно широко используется. Необходимо взять материал дерева, отправить его на экспертизу и результат покажет, где территориально был срублено это дерево.

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