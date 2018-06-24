Сегодня, 18:45

Браконьерам в США станет жить намного хуже. Ведь правительство планирует создать базу ДНК, в которой будут занесены определенные виды деревьев.

Доверенным лицом, собирающим образцы уникальных видов деревьев, стать нелегко. Сначала нужно пройти онлайн-обучение, затем проверка знаний (тестовое задание). В США собирают базу ДНК для борьбы с незаконной вырубкой деревьев, поскольку такой опыт посчитали целесообразным позаимствовать из криминалистики. Если ученик пройдет все этапы подготовки к ответственной работе, ему дают доступ к мобильному приложению и все должностные инструкции.

В Голландии этот метод давно широко используется. Необходимо взять материал дерева, отправить его на экспертизу и результат покажет, где территориально был срублено это дерево.