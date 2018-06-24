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Из-за борьбы с мошкой к ЧМ-2018 в Астрахани массово дохнет рыба

Сегодня, 15:01

Берега Волги в городе усеяны трупами речных обитателей.

В Астрахани в последние дни массово дохнет рыба. Экологи подозревают, что происходит это из-за борьбы с мошкой, которую проводят власти специально к ЧМ-2018 в Волгограде и области. Местная пресса пишет, что с навязчивыми насекомыми бороться начали с 15 июня. Над водоёмами региона было распылено из самолёта специальное вещество, которое призвано убивать мошку. Как выяснилось, проблему это не решило. Уже в стартовом матче между сборными Англии и Туниса не только болельщики, но и футболисты страдали от нашествия насекомых. Между тем, рвения чиновников привели к появлению новой проблемы. Сразу после обработки водоёмов, в них массово дохнет рыба. Жители Астрахани публикуют фотографии и видео, на которых показаны берега Волги, усланные сотнями рыбьих трупов.

Ранее мы писали, что похожая проблема имела место быть под Ставрополем в Михайловском. Местные жители бьют тревогу, опасаясь, что экологическая беда повлияет на их жизнь.

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