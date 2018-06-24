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Мужчина, который отдыхал на местной реке, снял на видео, как звучит песок. Этот звук был слышен на несколько метров.

В Воронеже обнаружили «поющие пески». 24 июня в Youtube уроженец Воронежа выложил видео, которое вызвало нестандартную реакцию у пользователей. На видео запечатлено дивное явление, которое редко встречается на Черноземье – «поющие пески». Пещинки на видео свистят, «подвывают» и гудят. В Воронеже обнаружили только одно такое место с необычным явлением.

Под видео много удивленных комментариев, некоторые пользователи даже не знали, что такое явление существует в природе.