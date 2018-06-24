VistaNews.ru


В Воронеже обнаружили «поющие пески»

Сегодня, 14:43

Мужчина, который отдыхал на местной реке, снял на видео, как звучит песок. Этот звук был слышен на несколько метров.

В Воронеже обнаружили «поющие пески». 24 июня в Youtube уроженец Воронежа выложил видео, которое вызвало нестандартную реакцию у пользователей. На видео запечатлено дивное явление, которое редко встречается на Черноземье – «поющие пески». Пещинки на видео свистят, «подвывают» и гудят. В Воронеже обнаружили только одно такое место с необычным явлением.

Под видео много удивленных комментариев, некоторые пользователи даже не знали, что такое явление существует в природе.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Падение с плеч великана сняли на видео в Воронеже

В Воронеже спасатели не рекомендуют купаться до 1 июня из-за опасности

На видео в Воронеже сняли, как эвакуатор переставляет машины

Главное за неделю

За бортом МКС засняли серого гуманоида в отражении скафандра

Астронавт даже не подозревал, что на него смотрит гуманоид. Уфологи были шокированы увиденным, отметив, что возможно сейчас люди...

ВМС США 14 лет скрывали гигантский смертельный НЛО

В итоге руководство уволило всех военных, которые давали интервью, восприняв...

Мужчина телепортировался, растворившись в воздухе

Видео было снято два года назад, однако, только сейчас исследователи...

Трамп кинул в Меркель конфетами на саммите G7

Политолог Eurasia Group Иэн Бреммер рассказал несколько интересных подробностей...

Зародыша снежного человека нашли в Аризоне

Группа путешественников из США бродили по лесу Аризоны, когда наткнулись на...

Рекомендуем