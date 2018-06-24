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В Красноярске незвестные насекомые атаковали Зеленую Рощу

Сегодня, 11:56

Микрорайон Зеленая Роща пострадал от нашествия неизвестных ранее жуков. Местные жители переживают, что насекомые-вредители могут бать опасны для людей.

Некоторые жители микрорайона в Красноярске жалуются на неизвестных насекомых, которые атаковали Зеленую Рощу. По форме, со слов пострадавших, они очень похожи на клопов, правда имеют черней окрас. Также отличительной чертой являются крылья. Количество этих жуков постоянко растет, а что с ними делать, неизвестно.

Одна девушка пострадала от укуса насекомого, из-за чего теперь у девушки образовалась глубокая рана.

Это не первый случай появления необычных насекомых в городе. Этой весной красноярцы нашли множество необычных насекомых.

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