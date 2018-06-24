В Воркуте введен режим повышенной готовности из-за загоревшейся свалки

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Сотрудники РСЧС приступили к тушению тлеющего мусора на площади 600 кв. метров на полигоне твердых бытовых отходов.

В МЧС в Воркуте сегодня ночью поступила информация о загоревшейся свалке на полигоне твердых бытовых отходов. В главном управлении спасательной службы по Коми сообщили о введении в городе режима функционирования повышенной готовности. На площади 600 квадратных метров зафиксирован тлеющий мусор, открытого горения пока не было. На место происшествия направлено 16 сотрудников и 6 единиц техники РСЧС.

Глава города Игорь Гурьев в соцсетях сообщил, что ситуация взята на контроль. Для минимизации риска дальнейшего распространения огня воспламенившийся участок на загоревшейся свалке отрезали от остальной территории. На полигоне установлены помпы для подачи воды, также осуществляется проливка местности водой из бульдозеров.

Информация о возгорании данного объекта поступает не в первый раз. Возгорание здесь было зафиксировано в 2010 году, зимой 2014-го и 2015-го. Городские власти обещали реконструировать полигон в марте 2015 года, однако работы так и не были завершены. В декабре 2016 здесь произошло очередное возгорание, которое тушили несколько месяцев. По предварительной оценке, причиной происшествия стало систематическое нарушение требований складирования твёрдых бытовых отходов с конца 1980-х годов.