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Видео спасения попавшего в беду на Сахалине дельфиненка покоряет Сеть

Сегодня, 07:31

Неравнодушные граждане помогли животному найти воду и выжить.

Видео спасения дельфиненка покоряет Сеть. Попавшего в беду животного пытались не травмировать и доставить в обычную среду его обитания. На Сахалине подобное случается не часто, но мужчины были готовы помочь животному. Нашлись и те, кто наблюдал за спасательной операцией со стороны.

Морское млекопитающее попало на мелководье и застряло на мели, будучи не в состоянии самостоятельно выбраться на глубину. Без помощи людей животное бы однозначно скончалось. К счастью, спасательная операция завершилась успешно. Судьбой дельфиненка из Сахалина заинтересовались многие ученые и дети младшего школьного возраста.

К слову, американские ученые опубликовали первые тесты слуха на дикую популяцию здоровых морских млекопитающих. Тесты на белугах в Бристольском заливе на Аляске, показали, что киты обладают чувствительными слуховыми способностями.

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