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Подводные монстры – не самая большая опасность в море

Сегодня, 19:51

«Призрачный механизм» - вот на самом деле страшный термин, и эксперты раскрыли его суть. Оказалось, люди создают подобных убийц собственными руками и выпускают их в океаны и моря.

В Британии существует естественная гавань Милфорд-Хейвен, которая является невероятно опасной из-за расположенных на дне объектов. Речь идет о потерянных орудиях для рыбалки – сетках, горшках и прочих снастях, которых вместе с прочими полиэтиленовыми загрязнителями насчитывается 640 тысяч тонн, зафиксированных ежегодно.

Как отметили эксперты, водолазам постоянно приходится очищать устье, ведь иначе погибают рыбы, киты и другие водные обитатели, а также птицы, которые путаются в сетях и тоже умирают. «Призрачные снасти» продолжают пополнять дно гавани, но неравнодушные активисты постоянно организовывают процессы по его очистке.

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