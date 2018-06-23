VistaNews.ru


Черника с цезием: В Киеве продают радиоактивные ягоды

Сегодня, 12:55

Сообщения о влиянии Чернобыля недооценивают покупатели ягод и огородины. 

В Киеве продают радиоактивные ягоды. Информация для жителей столицы Украины появилась в Сети после получения результатов лабораторной проверки купленных ягод. Черника с цезием украшает прилавки, а продавцы не акцентируют на этом внимания. Лишь слегка покрикивая на рынке Печерска: «Домашние ягодки. Берите деткам».

Этот вопиющий случай получил огласку, однако те, кто успел купить ядовитые лакомства, должны быть осторожными. Радиоактивный цезий-137 превышает норму в два раза. Цезий-137 считают одним из главных компонентов радиоактивного загрязнения биосферы. Содержится в радиоактивных выпадениях, радиоактивных отходах, сбросах заводов, перерабатывающих отходы атомных электростанций.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Учёные: Ягоды помогают побороть рак

В Новосибирске пьяные от ягод птицы массово падают на землю

Учёные: Ягоды помогут защитить мозг от болезни Альцгеймера

Главное за неделю

«Он позади тебя!»: Морской монстр-людоед пытался проглотить каноэ с рыбаком

Чудовище огромных размеров шокировало фотографа, который успел запечатлеть эпичный момент встречи рыболова с хищником....

За бортом МКС засняли серого гуманоида в отражении скафандра

Астронавт даже не подозревал, что на него смотрит гуманоид. Уфологи были...

НЛО в Москве прибыл на футбольный матч между Мексикой и Германией

 В Москве, во время матча в рамках ЧМ 2018, в самый его разгар болельщики...

ВМС США 14 лет скрывали гигантский смертельный НЛО

В итоге руководство уволило всех военных, которые давали интервью, восприняв...

Трамп кинул в Меркель конфетами на саммите G7

Политолог Eurasia Group Иэн Бреммер рассказал несколько интересных подробностей...

Рекомендуем