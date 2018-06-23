Черника с цезием: В Киеве продают радиоактивные ягоды

Сегодня, 12:55

Сообщения о влиянии Чернобыля недооценивают покупатели ягод и огородины.

В Киеве продают радиоактивные ягоды. Информация для жителей столицы Украины появилась в Сети после получения результатов лабораторной проверки купленных ягод. Черника с цезием украшает прилавки, а продавцы не акцентируют на этом внимания. Лишь слегка покрикивая на рынке Печерска: «Домашние ягодки. Берите деткам».

Этот вопиющий случай получил огласку, однако те, кто успел купить ядовитые лакомства, должны быть осторожными. Радиоактивный цезий-137 превышает норму в два раза. Цезий-137 считают одним из главных компонентов радиоактивного загрязнения биосферы. Содержится в радиоактивных выпадениях, радиоактивных отходах, сбросах заводов, перерабатывающих отходы атомных электростанций.