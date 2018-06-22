Мелиоративный канал на Камчатке был замусорен отходами

Сегодня, 12:57

Специалистами регионального управления Россельхознадзора в ходе проведения проверки сельскохозяйственных земель в районе осушительной системы «29 км», недалеко от города Елизово (Камчатский край), было обнаружено, что мелиоративный канал завален мусором, а именно пакетами и остатками отходов сельхозпродукции.

Оказалось, что отходы, получаемые в процессе производственного цикла, просто сбрасывались предприятием в канал. Правила использования мелиоративных систем, не допускают загрязнения и повреждения осушительных конструкций и их элементов.

Россельхознадзором было вынесено предупреждение руководству ООО «Холкам-Агро» о недопустимости замусоривания польдерной системы «29 км».

Арендатор земель сразу же отреагировал на требования проверяющих. Канал был очищен. Нарушения требований земельного законодательства ликвидированы.