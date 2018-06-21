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Иностранные болельщики привезли в Питер кишечную палочку

Сегодня, 21:47

Эпидемиологи выявили инфекцию у более, чем пятидесяти болельщиков. Особо опасных пациентов не выявлено.

Роспотребнадзор сообщил, что иностранные болельщики привезли в Питер кишечную палочку. Отмечается, что с 20 мая в пунктах пропуска через границу был усилен санитарно-карантинный контроль, что и позволило выявить зараженных острыми кишечными инфекциями болельщиков.

Сообщается, что за месяц было осмотрено более шестисот иностранцев, прибывших в Россию на ЧМ-2018. Инфекционные заболевания были выявлены у пятидесяти шести болельщиков, сорок из которых были обладателями кишечной палочки. Врачи провели все необходимые процедуры с целью предупреждения распространения инфекции.

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