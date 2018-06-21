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Роспотребнадзор проинформировал о вспышке сальмонеллеза в США

Сегодня, 17:36

В 31 штате зафиксировали сальмонеллез. Всего удалось зафиксировать более 70 случаев.

Роспотребнадзор проинформировал о вспышке сальмонеллеза, вызванных серотипом Мбандака на территории США. В сообщении указано, что на данный момент уже зарегистрировали 73 случая. Из всех пострадавших 23 доставили в медицинские учреждения.

Служба сообщила, что путем заражения стали зерновые хлопья, которые успели распространить и на других территориях Карибского бассейна. В США пытаются устранить данный источник, отзывая продукцию, а также проводят санитарно-просветительскую работу.

В Роспотребнадзоре просят учесть данную информацию в случае отправления за границу в направлении США.

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