Опарыши оккупировали алтайское село рядом со зловонным заводом

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Сельчане не знают, как спасаться от паразитов и намерены просить помощи у губернатора.

Предприятие по производству костной муки «Алтайкорм» не даёт спокойной жизни жителям местности. Алтайское село, расположенное рядом со зловонным заводом, буквально оккупировали опарыши, которых можно найти практически везде. Сельчане уже устали бороться с предпринимателями. Владелец завода проживает в соседнем населённом пункте, где экологических проблем нет. Люди боятся, что бизнесмен намерен сделать из их села хранилище биологических отходов.

В этой связи инициативная группа граждан пришла на очередную сессию сельского совета, где потребовала немедленного закрытия завода. Собственники обещали устранить неприятный запах и позаботиться об экологии, однако люди бизнесменам уже давно не верят. Они уже неоднократно обманывали население и постоянно кормят его обещаниями. Протестующие безальтернативно требуют прекращения работы данного предприятия, пока ситуация совсем не стала критичной. Люди жалуются, что спасения от опарышей уже найти практически невозможно. Так как местные власти помогать населению не спешат, они намерены обращаться за помощью к губернатору Алтайского края, поскольку не хотят, чтобы их село превращалось в свалку отходов.

Ранее мы писали, что новая река в Петербурге затянулась грязью и стала издавать вонь. Ещё 30 лет назад здесь купались горожане и ловили рыбу, а сейчас состояние водоёма не выдерживает никакой критики.