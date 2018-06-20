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Красноярские водители спасли утку и утенка на проезжей части

Вчера, 23:15

Для спасения мамы-утки и ее малыша пришлось поместить их в рюкзак. Спасение животных завершилось успешно.

Красноярские водители спасли утку и утенка на проезжей части Октябрьского моста. Неравнодушные жители несколько минут бегали за «заблудившимися» птицами, чтобы поймать их, а затем перенести к водоему.

Чтобы не напугать маму-утку, водители поместили ее в рюкзак, а детеныша переносили в ладонях. Спасение завершилось успешно, и птицы были с комфортом и в безопасных условиях доставлены «домой». Кадры спасения были размещены на видеохостинге YouTube.

Красноярские зоологи отмечают, что в последнее время все чаще поступают звонки о находке детенышей диких зверей. Специалисты утверждают, что не стоит подбирать детенышей, так как есть вероятность, что после «общения» с человеком животные не смогут выжить в природных условиях.

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