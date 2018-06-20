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«Первый ущерб»: Саранча атаковала Ростовскую область

Сегодня, 15:20

Более 5 га истреблено марокканским видом прожорливых насекомых.

По данным «Россельхозцентра», саранча атаковала Ростовскую область. Первый ущерб приметили на территории около 5 га. Насекомые не различают культур, которые с удовольствием истребляют все, что попадается на их пути. Специалисты мониторят ситуацию, но результатов нет. Саранча всеядна и с наибольшей активностью питается ранним утром и поздним вечером, поедая листья, цветы, молодые стебли побегов и плоды растений. В течение суток взрослая особь может покрыть расстояние в 50 км, что делает ее очень опасной в скоплении большого числа сородичей.

Нашествие саранчи на данный момент считается ужасающим стихийным бедствием. Некоторые стаи при перелете с места на место образовывают в небе громадные тучи из насекомых, площадь которых может достигать 1 тыс. м² и насчитывать несколько миллиардов особей. Вредители под корень пожирают всю растительность на пути, поэтому после его нашествия остается лишь голая земля.

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