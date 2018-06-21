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В Щелковском районе нашли Краснокнижную ящерицу веретеницу

Сегодня, 04:30

В Подмосковье экологами была найдена Краснокнижная ломкая веретеница. Эта ящерица является безногой и имеет 2-ю категорию редкости.

В Щелковском районе, на Северо-востоке Московской области представители фонда «Верховье» представили результаты мониторинга. Экологи нашли Краснокнижную ящерицу - веретеницу ломкую. Ее исчезновение специалисты связывают с малой численностью мест, где она может обитать – сосновые леса.

Специалисты утверждают, что виной исчезновения редкой рептилии стал и человек. Она не способна защититься от человека, очень медлительная и безобидная.

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