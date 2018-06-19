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В Москве побит годовой температурный рекорд

Сегодня, 20:40

Сегодня в российской столице столбик термометра превысил отметку 28 градусов тепла. Такая температура воздуха для 2018 года является рекордным показателем, сообщил заместитель руководителя Росгидрометцентра Анатолий Цыганков.

Руководитель Гидрометцентра отметил, в этом году температура в Москве и в самом деле достигла отметки 28 градусов, в отличие от двух предыдущих лет, когда два мая подряд температура останавливалась на отметке плюс 27,9 градуса. Цыганков отметил, что сегодня установлен рекорд.

А в Санкт-Петербурге сегодня администрация «Водоканала» приведена в полную боеготовность, чтобы спасти болельщиков от возможной стихии и своевременно ликвидировать ее последствия. Там синоптики обещают сильный дождь как раз во время матча между Россией и Египтом.

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