В Челябинске завели дело на предприятие группы "Мечел" из-за слива ртути

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В ходе проверок сотрудниками Росприроднадзора установлен факт превышения в реке Миасс допустимого количества загрязняющих веществ.

Следственным комитетом Челябинска заведено уголовное дело на предприятие группы «Мечел» из-за слива ртути. Сейчас следователи прокуратуры заняты поиском виновного. Согласно статье 247 части 1. "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов", наказанием за нарушение могут быть наложение штрафа в размере 200 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 2 лет.

19 июня в ходе пресс-конференции глава федеральной службы Росприроднадзора сообщил, что проверки на предприятиях группы "Мечел" запротоколированы и не вызывают сомнений. Из составленных в результате проверки документов следует, что сточные воды заводов, попадающие в Миасс, загрязнены в 10 раз больше нормы нефтепродуктами и в 29 раз - ртутью. Руководитель ведомства сообщил, что при проведении проверок с силовиками некоторые сотрудники предприятий делали попытки скрыть документы или совершить подлог.