Облака апокалипсиса нависли над Иваново

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Горожан ужасно напугало такое природное явление.

Над Иваново нависли ужасающие облака тёмного цвета. Горожане уже заявили, что это «облака апокалипсиса». Людей напугало внезапное появление такой огромной массы конденсата. Свинцовые формы над городом висели какое-то время. В то же время воздушные массы двигались достаточно быстро, что ещё больше создавало эффект апокалипсиса.

При этом местное население не спешило выходить на улицу, чтобы посмотреть за происходящим. Городские кварталы вмиг опустели. Горожане ожидали, что с минуты на минуту на Иваново нагрянет конец света ил же хотя бы сильный ураган. А между тем, учёные уже даже нашли объяснение страшному природному явлению.

Тяжёлые свинцовые облака образуются, по словам исследователей, как грозовой вал или шкваловый ворот. Специалисты объясняют их происхождение тем, что резко температура меняется: холодные воздушные потоки оказываются ниже теплых. Из-за того, что направление и скорость ветра внезапно меняются, в небе образуются своеобразные цилиндры. Учёные добавляют, что появление грозового вала вовсе совершенно не говорит о том, что вскоре на город нагрянет непогод. Местные жители уже сняли природный феномен на видео.

Ранее мы писали, что уфологи нашли объяснение необычной форме облаков на Земле. По мнению специалистов в области конспирологии, всему виной пришельцы, которые умеют закручивать воздушные массы в определённых направлениях. Однако понять, что именно этим хотят сказать инопланетяне, пока не удалось.