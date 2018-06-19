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У Крымского моста в реку выпустили полмиллиона особей осетра

Сегодня, 14:25

Еще одна партия мальков осетра пополнила бассейн реки Кубань. Выращиванием русского осетра занимаются рыбоводные предприятия Краснодарского края.

Полмиллиона особей отпустили в реку в рамках второго этапа экологической программы Крымского моста. Всего программа рассчитана на 3 года. Ее целью является увеличение численности осетровых в Азово-Черноморском бассейне, за счет производства малька в специально созданных условиях.

Руководитель Управления по рыболовству и сохранению водных ресурсов Азово-Черноморского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Мурат Тлеуж сообщил, что такие программы – это единственный способ воспроизводства популяции осетра, которая пострадала из-за незаконного вылова. Первая партия была выпущена в речной бассейн по программе Крымского моста в начале прошлого лета. Третий этап намечен на 2019 год.

Экологическую программу Крымского моста запланировали при проектировании объекта. Она предусматривает компенсационные мероприятия и систематический контроль экологических норм на стройплощадке и примыкающих территориях, сообщают в инфоцентре «Крымский мост».

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