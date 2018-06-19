В Воронеже на видео сняли игры медведицы в воде

Сегодня, 13:50

Животное, играя с пластиковым льдом, решило спастись от жары.

Сотрудники зоопарка подписали видео «Утро медведицы Маши» и добавили фоновую музыку – известную советскую песню «Айсберг», исполнительницей которой стала Примадонна. Работники зоопарка в Воронеже добавили в вольер этот элемент, который необычайно заинтересовал медведицу.

Целый час они наблюдали за играми медведицы Маши в воде, затем решили снять эти игрища на видео.

Маша, по словам сотрудников, очень активна и поэтому ей приходится постоянно давать что-то новое и придумывать развлечения. Ранее она боролась с бревном, а также танцевала с корягой. Видео отчетливо показывает, что животное постоянно двигается.