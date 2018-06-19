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Аксёнов: 41 миллион на уборку мусора в Симферополе будет найден

Сегодня, 13:28

Столица Крыма оказалась сильно замусоренной множеством несанкционированных свалок. Особенно это стало неприятным во время туристического сезона.

Местные власти не могут справиться с проблемой средствами городского бюджета, и требуется помощь регионального. Сергей Аксёнов сообщил, что 41 миллион рублей на уборку мусора в Симферополе будет найден.

Когда в городе проводился экологический мониторинг, было выявлено наличие 34-х несанкционированных свалок. Их общая площадь больше 49 тыс. м2.

В Симферополе изыскали собственные возможности, чтобы ликвидировать 12 свалок мусора. Чтобы справиться с другими, нужны средства регионального бюджета.

Сергей Аксёнов предложил главе администрации Симферополя дать подтверждение того, что город за 41 миллион будет полностью очищен. При этом условии деньги будут найдены и выделены.

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