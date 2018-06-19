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Гигантская моль атаковала жителей Иркутска

Сегодня, 12:27

Люди шокированы появлением вредителя в их регионе. Дети Иркутска страдают от укусов моли, которые вызывают аллергию

В Иркутске появились черные гусеницы, которые буквально «захватили» все деревья вокруг. Эта гигантская моль, которая атаковала жителей Иркутска, называется горностаевой. Некоторые считают, что вредитель прибыл из Китая. От нее гибнут все листья, деревья и кусты. Эта моль спускается со своего «лакомого» места и кусает детей. От этого у них развивается аллергия.

Коммунальщики обрабатывают деревья, особенное внимание уделяют фруктовым. Она может погубить все насаждения в городе и лишить урожая. Коммунальные службы и жители Иркутска надеются, что им удастся победить злостного вредителя.

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