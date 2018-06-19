В Приамурье «заботливые» и «добрые» люди обрекли детёнышей косули на гибель

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Они забрали животных из леса, когда не увидели рядом их мамы. Но оказалось, что она была. Теперь малышей ждёт в лучшем случае жизнь в неволе.

В Приамурье «заботливые» и «добрые» люди принесли из леса копытных детёнышей косули. Они действовали «из лучших побуждений» и хотели спасти животных. По словам местных жителей, они нашли малышей брошенными матерью, поэтому решили, что им нужна помощь.

В итоге, как оказалось, своими действиями граждане обрекли детёнышей косули на верную гибель.

Дело в том, что в Амурской области не существует места, где смогли бы выходить малышей. Есть центры, построенные для подобных случаев и раненых животных, но в них уже буквально нет места. Выходить же косулёнка своими силами практически невозможно.

Специалисты отмечают, что людям нужно понимать, когда они спасают животное, а когда нет. Жители леса не бросают своих детей. Если рядом нет их матери, то это не значит, что её нет вообще. Взрослые особи не могут находиться возле детей круглосуточно, ведь это просто не нужно. Матери приходят, только чтобы покормить своё потомство.