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Жителей Челябинска напугал очередной «кислотный дождь»

Сегодня, 08:47

Люди стали говорить о выбросах в атмосферу большого количества химических веществ. Однако позже оказалось, что виной всему обычные деревья.

Некоторых жителей Челябинска очень удивили некие образования на кромке луж. Многих такой очередной «кислотный дождь» очень сильно напугал. Горожане начала заявлять, что пробы из луж нужно сдавать на экспертизу. Один из мужчин сфотографировал происходящее и опубликовал в социальных сетях, спросив у горожан, в какую лабораторию лучше сходить.

Как оказалось, большинство местных жителей не были такими импульсивными в своих выводах, как автор фотографий. Они рассказали, что «кислотный дождь» - это всего лишь пыльца с деревьев и растений, которая была смыта водой. Это знают более взрослые поколения, а вот более молодые постоянно начинают бить панику. Таких людей призывают не бить тревогу, а дождаться окончания вегетативного сезона.

Однако для справедливости стоит отметить, что ранее уже происходили случаи, когда именно заводы и фабрики были виновниками экологических загрязнений. К примеру, на Южном Урале выпадал синий снег, многие граждане часто замечали буро-зелёную воду в водоёмах и так далее.

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