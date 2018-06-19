Видео атаки анаконды на трактор в Бразилии взорвало соцсети

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Очередное нападение на лесорубов в джунглях шокировало местных жителей.

Гигантская рептилия решилась противостоять человеку во время вырубки джунглей. Необычные кадры запечатлели рабочие на одном из объектов в Бразилии. Видео атаки анаконды на работающий трактор взорвало соцсети. Люди обеспокоены состоянием экологии в регионе, и надеются, что политика государства и властей в этом вопросе не лишит среды обитания флоры. Например, анаконды не первый раз нападают на людей во время проведения таких работ.

Смена места жительства животных в природной среде грозит им выбором более удобных ареалов для проживания. Если проблема массового истребления джунглей не решится, то возможно, что животные начнут атаковать не только технику людей, но и их жилища.