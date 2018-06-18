В Крыму исчезают запасы водохранилищ из-за засухи

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Засушливые погодные условия и нехватка дождей негативно сказываются на водоемах Крыма.

Такая ситуация приводит к уменьшению объема водохранилищ, а это чревато сокращением подачи воды населению. Из-за засухи исчезают запасы пресной воды водохранилищ, которые являются жизненно важными для жителей Крыма. Местные жители рассказывают, что вода из водохранилищ просто испаряется.

Ранее крымчане на 70% использовали воду из Днепра. На данный момент Крым использует исключительно свои ресурсы. Местных жителей успокаивают и гарантируют круглосуточную подачу воды. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, курортные города АР обеспечены питьевой водой. Он отметил, что мелиорация в летний период не предусмотрена.