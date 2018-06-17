Новая река в Петербурге затянулась грязью и стала издавать вонь

Вчера, 22:57

Местные жители 30 лет назад купались именно в этом водоеме, но сейчас к нему нельзя даже приблизиться, по нескольким причинам.

Новая река в Петербурге, находящаяся в Кировском районе, частично затянулась грязью и стала издавать вонь, на что пожаловались граждане. По каким причинам так произошло – пока неизвестно, однако в жару неприятный запах усиливается, что доставляет проживающим поблизости людям дискомфорт.

Появившаяся на поверхности реки масса не может пройти в водосток, отчего проблема усугубляется с каждым днем. Местным жителям не удалось установить источники загрязнения, однако бороться с проблемой просто необходимо. Заинтересовались ли вопросом власти – пока не сообщается.