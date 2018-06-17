VistaNews.ru


Новая река в Петербурге затянулась грязью и стала издавать вонь

Вчера, 22:57

Местные жители 30 лет назад купались именно в этом водоеме, но сейчас к нему нельзя даже приблизиться, по нескольким причинам.

Новая река в Петербурге, находящаяся в Кировском районе, частично затянулась грязью и стала издавать вонь, на что пожаловались граждане. По каким причинам так произошло – пока неизвестно, однако в жару неприятный запах усиливается, что доставляет проживающим поблизости людям дискомфорт.

Появившаяся на поверхности реки масса не может пройти в водосток, отчего проблема усугубляется с каждым днем. Местным жителям не удалось установить источники загрязнения, однако бороться с проблемой просто необходимо. Заинтересовались ли вопросом власти – пока не сообщается.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

«Фекальная река» появилась в Ростове-на-Дону

В Верхних Печерах нижегородцы жалуются на вонь от фекалий

Под селом в Приморье образовалось фекальное озеро

Главное за неделю

Видео «белой акулы-дельфина» в Приморском крае взорвало соцсети

Неожиданные гости нагрянули к рыбаку, который к своему несчастью едва не стал для них кормом, плавая по заливу на резиновой...

Пентагон: NASA получило сигнал SOS от инопланетян

Минобороны США придало огласке секретные сведения ученых, расшифровавших...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Гоблин-людоед напал на человека с собакой в лесу

Некий мужчина запечатлел в лесу кадры, от которых мурашки бегут по коже. При...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Рекомендуем